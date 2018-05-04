Гризманн: Нам нужно взять и победить в этом финале

Накануне "матрасники" дома обыграли Арсенал в ответном полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:0 и пробились в финал турнира. Выиграть данный кубок больше всех в составе Атлетико мечтает Антуан Гризманн, ведь на его счету нет еще ни единого трофея в составе команды Диего Симеоне.

"Нам нужно взять и победить в этом финале", — сказал Гризманн.

"Мы попытаемся сделать все правильно и стать чемпионами Лиги Европы. Пришла пора мне выиграть трофей".

"Дойти до финала было очень сложно. Необходимо было биться за это в каждом матче", — подытожил француз.

В решающем поединке Лиги Европы "матрасники" встретятся с Марселем, который по сумме двух поединков одолел РБ Зальцбург (2:0 и 1:2).