"Брайтон" унизил Моуриньо, выиграв без шансов у "МЮ" дома

Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0

Голы: Гросс, 57.

Брайтон: Райан — Бруно, Даффи, Данк, Бонг — Нокар, Стивенс, Преппер, Искьердо (Марч, 88) — Гросс (Кайал, 84) — Мюррей (Ульоа, 90+3).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминей, 76), Янг — Матич, Феллаини (Лингард, 68) — Мата, Погба, Мартиаль — Рашфорд.

Предупреждения: Мюррей, Гросс.

Жозе Моуриньо выпустил в старте героя прошлого матча Маруана Феллаини, а также дал игровую практику Маркосу Рохо и Маттео Дармиану. С первых минут команды не показывали высокие скорости, что созданию опасных моментов не способствовало.

В середине тайма Глен Мюррей шикарно пробил из-за пределов штрафной, но Де Хеа в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Это хоть как-то приободрило "красных дьяволов" и они вспомнили про чужие ворота, но никакой остроты не последовало. В целом, первый тайм остался за "чайками". Их желание перечеркивало любой класс игроков гостей.

Манкунианцы немного активнее действовали в дебюте второго тайма, но это был непродолжительный эффект. На 57-ой минуте Паскаль Гросс с нескольких метров пробивал по уже пустым воротам — Рохо, казалось, команду спас, но арбитр указал на центр. 1:0. Отметим, что момент возник после отличных действий Искьердо на фланге. Жозе Моуриньо сразу же отреагировал двойной заменой — появились Шоу и Лингард.

За пятнадцать минут до конца Антони Мартиаль пробивал в дальний верхний угол из-за пределов штрафной — немного точности не хватило. В конце матча гости владели территориальным преимуществом, но так и не смогли распечатать владения Райана. Как итог, МЮ впервые в истории проиграл всем трем новичкам элиты, а Брайтон сохранил "прописку" в АПЛ.