Чемпионат мира по хоккею 2018

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Как скромный "Брайтон" дома "МЮ" наказывал (Видео)

Брайтон - Манчестер Юнайтед
01:42 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0

Голы: Гросс, 57.

Брайтон: Райан — Бруно, Даффи, Данк, Бонг — Нокар, Стивенс, Преппер, Искьердо (Марч, 88) — Гросс (Кайал, 84) — Мюррей (Ульоа, 90+3).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминей, 76), Янг — Матич, Феллаини (Лингард, 68) — Мата, Погба, Мартиаль — Рашфорд.

Предупреждения: Мюррей, Гросс.

«МЮ» (77 очков) занимает второе место в таблице, «Брайтон» (40) — 11-е.

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