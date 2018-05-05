Как скромный "Брайтон" дома "МЮ" наказывал (Видео)
Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0
Голы: Гросс, 57.
Брайтон: Райан — Бруно, Даффи, Данк, Бонг — Нокар, Стивенс, Преппер, Искьердо (Марч, 88) — Гросс (Кайал, 84) — Мюррей (Ульоа, 90+3).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминей, 76), Янг — Матич, Феллаини (Лингард, 68) — Мата, Погба, Мартиаль — Рашфорд.
Предупреждения: Мюррей, Гросс.
«МЮ» (77 очков) занимает второе место в таблице, «Брайтон» (40) — 11-е.