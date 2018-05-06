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Адебайор: О шести месяцах в Реале буду рассказывать своим детям

Эммануэль Адебайор
00:33 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Истанбула Эммануэль Адебайор рассказал о времени, проведенном в Реале.

За свою карьеру тоголезский форвард успел поиграть в таких клубах, как Монако, Арсенал, Манчестер Сити и Тоттенхэм, однако наиболее запоминающимся для самого игрока стал период, проведенный в мадридском Реале.

"Я всегда говорю, что я провел в Реале всего шесть месяцев, однако это лучший период в моей спортивной карьере. Находиться в этом клубе, жить той жизнью, которая у меня была – это что-то невероятное. Об этом я буду рассказывать своим детям".

"У меня все еще отличные отношения с Криштиану Роналду. До сих пор мы общаемся и регулярно отправляем друг другу сообщения. Для Криша работа всегда на первом месте – он последним покидает тренировку, последним выходит из спортзала. В то же время он отличный парень и прекрасный человек, как и Марсело".

"Марсело – один из самых веселых партнеров по команде, которые у меня когда-либо были. Он делает с мячом все, что хочет, и является одним из лучших фулбеков мира".

"Во времена, проведенные в Реале, я тесно общался с Серхио Рамосом. Он очень любит ходить в тренажерный зал, как и я. Ему нравилось практиковаться в английском языке, ведь тогда он его не знал. Я помогал ему с изучением английского, а он помог мне с испанским".

"Очень многому меня научил Жозе Моуриньо. Он показал мне, как быть профессионалом, привил менталитет победителя и желание дополнительно работать над собой. Забавно, но с журналистами он был совершенно другим, нежели с игроками. Он мог шутить с нами в раздевалке, и вести себя совершенно иначе перед прессой. Не знаю, как ему это удается".

"Я рад, что в итоге Мадрид добился таких успехов", — подытожил Адебайор в интервью Marca.

В данный момент Эммануэль защищает цвета турецкого клуба Истанбул Башакшехир. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 13 голов в 28 матчах.

 

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