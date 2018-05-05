Ротань рассказал, почему Динамо не смогло обыграть Мариуполь

Динамо в 30-м туре УПЛ сыграло вничью с Мариуполем – 1:1. Теперь Шахтер может оторваться от Динамо на 5 очков, если обыграет Зарю, и отыграть такое отставание за два тура до финиша киевлянам будет практически нереально.

"В глаза бросается нереализация моментов. Реализовали бы мы хотя бы 30-40% моментов", — отметил Ротань.

Во втором тайме Динамо действовало активнее, а вот первый провело не лучшим образом.

"Даже не знаю, что ответить. По горячим следам сейчас не стоит говорить. Мы пропустили достаточно быстрый гол от соперника, не ожидали. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты, просто не могли забить".

Ротань согласился с тем, что вратарь Мариуполя Гальчук провел хороший матч: "Сегодня он заслуживает похвалы".

Вместе с тем, он не согласен, что Шахтер уже можно поздравлять с чемпионством.

"Нельзя опускать руки, нужно бороться до конца, в любом случае".

"Я думаю, что мы должны быть профессионалами, перелистнуть эту страницу — и готовиться к финалу. В футболе всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает — это нормально. Так что нужно это все забывать и двигаться дальше".

Ротань не согласен, что Кубок Украины, где Динамо в финале сыграет с Шахтером – единственный шанс скрасить сезон.

"Я бы не говорил так, у нас везде остаются шансы. Есть следующая игра в чемпионате, и она тоже очень важна".

"Что сказал Хацкевич после матча? Не хотел по горячим следам делать какие-то выводы. Поблагодарил за самоотдачу, она была хорошей. Рвение и жажда победы, наверное, чересчур сегодня давили".

В Мариуполе много арендованных у Шахтера игроков, но Ротань не хочет обсуждать, были ли приазовцы заряжены на игру против Динамо больше, чем против "горняков".

"Не хотел бы на эту тему говорить. Нужно смотреть за своей игрой".