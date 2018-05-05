Черкасский Днепр продает всю команду

Все 24 футболиста черкащан доступны для трансфера. Об этом гласит соответствующее заявление на сайте клуба.

При этом в графе "цена" указано "трансферная стоимость определяется по данным сайта Transfermarkt.de по состоянию на 04.01.2018. Эта сумма равна 1,7 млн евро.

Клуб готовится к вылету во Вторую лигу по итогам сезона. Кроме того, руководство решило перевести администрацию клуба в Безозерье, а также перерегистрировать юридическое лицо.

Свой следующий матч Черкасский Днепр сыграет против Колоса из Ковалевки в воскресенье, 6 мая.

Ранее другой представитель Первой Лиги, одесская Жемчужина, начала процедуру ликвидации клуба.