Чемпионат мира по хоккею 2018

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Черкасский Днепр продает всю команду

ФК Черкасский Днепр
10:28 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Черкасский Днепр

Новости спорта: Все игроки Черкасского Днепра выставлены на трансфер по цене, указанной на сайте Transfermarkt.

Все 24 футболиста черкащан доступны для трансфера. Об этом гласит соответствующее заявление на сайте клуба.

При этом в графе "цена" указано "трансферная стоимость определяется по данным сайта Transfermarkt.de по состоянию на 04.01.2018. Эта сумма равна 1,7 млн евро.

Клуб готовится к вылету во Вторую лигу по итогам сезона. Кроме того, руководство решило перевести администрацию клуба в Безозерье, а также перерегистрировать юридическое лицо.

Свой следующий матч Черкасский Днепр сыграет против Колоса из Ковалевки в воскресенье, 6 мая.

Ранее другой представитель Первой Лиги, одесская Жемчужина, начала процедуру ликвидации клуба.

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