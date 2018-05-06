Франков о матче Динамо - Мариуполь

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился впечатлениями о матче 30-го тура УПЛ "Динамо" — "Мариуполь" (1:1).

"Диваны кончаются внезапно, а вот в плане интриги в чемпионате Украины чего-то такого, в принципе, можно было ожидать. Не могу сказать, что "Динамо" провело отвратительный матч, но оно в который уже раз провело отвратительный тайм, и это принесло соответствующий результат. Моменты были, в достаточном количестве, команда атаковала и старалась, но - счет на табло.

Но прошу вас обратить внимание вот на какую подробность: сравнить стартовый состав "Динамо" в первых турах этого чемпионата и вот сейчас. Полагаю, такое даже у нас можно встретить лишь в первой лиге, но там команды "линяют полностью" во время зимнего перерыва, а не постепенно по ходу турнира. Это другое "Динамо", дорогие мои, и куда это нас заведет — не столь уж очевидно", — написал Франков в своей конференции.