Бешикташ отстранен от участия в Кубке Турции на следующий сезон

Федерация футбола Турции (TFF) признала техническое поражение "Бешикташа" в ответном матче полуфинала Кубка страны с "Фенербахче" со счётом 0:3, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, во время игры "Фенербахче" — "Бешикташ" (19 апреля) в голову главного тренера гостей прилетел брошенный с трибуны предмет, в результате чего специалиста пришлось госпитализировать, а игра была приостановлена. Решение федерации назначить доигровку встречи не удовлетворило "Бешикташ", клуб отказался принять участие в матче.

Согласно решению федерации, "Фенербахче" прошёл в финал Кубка Турции, где сыграет с клубом "Акхисар Беледиеспор", а "Бешикташ" отстранён от участия в турнире на один сезон.