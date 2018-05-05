"Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
Новости спорта: Донецкий Шахтер в 30-м туре чемпионата Украины обыграл луганскую Зарю.
Подопечные Паулу Фонсеки смогли набрать три пункта в домашнем матче с луганчанами.
Шахтер - Заря 2:1
1-й там:
2-й тайм:
Голы: Феррейра, 20, Тайсон, 89 - Юри, 63
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Петряк (Веллингтон Нем, 65), Коваленко (Дентиньо, 72), Тайсон — Феррейра
Заря: Лунин — Караваев, Гордиенко, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Чеберко (Литвин, 78) — Андриевский, Силас (Харатин, 46) — Лунев, Юри, Громов — Фаупала
Предупреждения: Феррейра, Нем, Пятов - Силас, Гордиенко, Чеберко, Юри, Литвин