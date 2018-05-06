Футбол. Ювентус одержал победу над Болоньей, проигрывая по ходу матча

Ювентус — Болонья 3:1

Голы: Де Майо, 52 (в свои ворота), Хедира, 64, Дибала, 69 — Верди, 30 (с пенальти).

Ювентус: Буффон – Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Барцальи, Ругани, Асамоа – Хедира, Маркизио, Матюиди (Коста, 46) – Алекс Сандро (Бернардески, 84), Игуаин, Дибала.

Болонья: Миранте – Мбайе, Ди Майо, Крафт (Торосидис, 64), Романьоли – Надь, Поли, Кризетиг – Кейта, Авенатти (Паласио, 66), Верди (Дестро, 73).

Предупреждения: Куадрадо, Ругани — Поли, Паласио, Кризетиг.

"Красно-синие" решили вопрос сохранения прописки в высшем дивизионе, а вот Ювентус продолжал борьбу за золотые медали. Из-за грядущего матча в Кубке Италии Массимилиано Аллегри предоставил отдых некоторым исполнителям. Гости достаточно активно начали матч и выглядели очень достойно. Впрочем, первый момент возник у "зебр" — Игуаин плотно пробивал из пределов штрафной площади, но Миранте справился.

Ювентус продолжал оказывать давление и имел возможность открыть счет в середине тайма, когда Миранте в отличном прыжке парировал удар головой от Алекса Сандро из выгодной позиции. А гол забили гости. Буффон отдал нерасторопную передачу, а Ругани сбил противника в пределах штрафной. Массимо Иррати минут с пять консультировался с помощником, но пенальти назначил. Симоне Верди довольно издевательски реализовал "приговор".

На второй тайм не вышел Блез Матюиди — его место занял Дуглас Коста. Бразилец был очень настойчив на своем "крыле" атаки, но гол пришел с противоположного фланга - Себастьян Де Майо срезал мяч в свои ворота после подачи Хуана Куадрадо. 1:1. Болонья довольно быстро могла вернуть преимущество, когда Крафт пробивал из пределов штрафной, но штанга выручила Ювентус.

А немного позже за дело основательно взялся туринский экс-горняк. Сперва, Дуглас Коста отлично ускорился по флангу и подал на дальнюю штангу — Хедира головой отправил мяч в сетку. 2:1. А буквально через пять минут Пауло Дибала расстрелял владения Антонио Миранте после выверенного прострела бразильца. 3:1. В конце матча Дуглас еще и ударом рабоной попытал удачу, но немного точности не хватило. Как итог, Болонья не смогла порадовать футбольный Неаполь.