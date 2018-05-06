"И маму продадим!": Вернидуб высказался после матча с "Шахтером"

- Прежде всего, хочу поздравить настоящих болельщиков луганской Зари с праздником, потому что сегодня 95 лет нашему клубу. Не удалось поздравить нам. Хотели, сделали максимум, но, к сожалению, проиграли. Вы видели игру на поле. Да, было преимущество у Шахтера, но ребята молодцы. Сражались. Если так будем сражаться оставшиеся два тура, то все будет хорошо. Еще раз с праздником всех любителей луганской Зари. Постараемся сделать к 95-летию подарок – бронзу.

- Вы эмоционально общались сегодня с тренерской скамьей…

- Боже упаси! Я эмоционально ни с кем не общаюсь. Особенно с каналами Футбол 1 и Футбол 2. Я могу сказать слова, которые их обидят. Не хочу их обижать. В прошлом веке, во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы Футбол 1,2 рупоры Шахтера. О чем можно говорить? Всех грязью польют. У них одни только самые лучшие и самые святые. Пусть работают. Я же буду отвечать на вопросы только тому транслятору, с которыми мы работаем – это 2+2.

Сказали за 11 пенальти, которые мы пробивали. Скажите хоть один одиннадцатиметровый, в котором ставить или не ставить пенальти хотя бы в процентом отношении было 50 на 50. Я лично просмотрел все 11. Что это? Аномально.

- Хочется сделать комплимент вашей команды за самоотверженность. Ребята бросались под каждый мяч. В следующем туре на Динамо будет такая же мотивация?

- Нам деваться некуда. У нас осталось две игры, точно так же, как и у Ворсклы. Нам сейчас играть с «Динамо» дома, а полтавчанам на выезде с Мариуполем. Разница – два очка. Будет сражаться и Ворскла, чтобы взять по максимуму. Точно также и мы.

- У вас через два месяца заканчивается контракт. Намерены продолжать работу в Заре?

- Жизнь покажет. Пока даже об этом не думаю. Думаю только о том, чтобы достойно закончить этот чемпионат. У меня прекрасные отношения с президентом и генеральным директором клуба. Никаких проблем не будет, если они захотят, чтобы я работал дальше.

- Почему вы запретили общаться с прессой и как долго продлится этот запрет?

- Это вброс неправдивой информации. Я ни одному из футболистов не говорил, чтобы они не общались с прессой. Я отвечаю за свои права. Можете спросить у них. Они должны и имеют право общаться с прессой, потому что это их лицо. Уже говорил, кто делает подобные вбросы информации. То к Вернидубу Кайрат едет с мешками денег, то еще что-то. Зачем это делать? Людям хочется нагнетать перед играми. Молодцы, они выполняют свою работу. Мне не о чем говорить с этими каналами.

Кто дает там интервью? Денисов, Морозов, Сопко. Великий агент Метревели. Все! Я не слышал высказываний в сторону Зари от профессионального в прошлом футболиста Головко. От Сабо — хорошего и сильного тренера. От Ковальца. Говорят только те, кто хочет на этом заработать. Деньги дали, значит, будем говорить все что угодно. И маму продадим! Скажу одно: совесть продать можно, а вот купить ее нельзя ни за какие деньги! Поверьте мне.