Неймар перешел в тренажерный зал

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар приступил к занятиям в тренажёрном зале, сообщает пресс-служба клуба в «инстаграме».

Напомним, форвард «ПСЖ» был травмирован 25 февраля в домашнем матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (3:0). У игрока диагностировали растяжение связок голеностопа и трещину пятой плюсневой кости.

Накануне Неймар провёл тренировку в зале на базе французского клуба. В частности, упражнялся со штангой, а также выполнял жим ногами сидя.

Ожидается, что форвард сможет выступить в составе национальной команды Бразилии на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в России в 2018 году.