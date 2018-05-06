Венгер: Вскоре "Арсенал" вновь будет бороться за чемпионство

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в интервью изданию Sky Sports отметил, что вскоре «канониры» вернуться в борьбу за чемпионство АПЛ.

«Я всегда чувствовал, что после 2016 года финансовая ситуация в «Арсенале» будет такова, что мы вновь сможем бороться за победу в АПЛ. Однако я не учел, насколько существенно вырастет экономический уровень остальных клубов. Это усложнило нам задачу. Несмотря на это, я думаю, вскоре «Арсенале» вновь будет бороться за чемпионство».

Напомним, что в конце текущего сезона француз покинет команду, а одним из главных претендентов на его пост называют наставника «Шахтера» Пауло Фонсеку.