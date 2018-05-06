Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол"

В эфире программы Великий футбол на прошлой неделе была приведена статистика, согласно которой Заря чаще остальных клубов Премьер-лиги пробивает пенальти и получает численное преимущество. В ответ на это главный тренер луганчан Юрий Вернидуб сравнил политику телеканалов Футбол с пропагандистскими методами времен Адольфа Гитлера.

«Мы предполагали, что так будет. Другого способа сегодня воздействовать на арбитров, на футболистов как бы нет. Знаете, в США целое дело «шили» против Трампа за вмешательство России вроде как в избирательный процесс. А не является вмешательством в ход чемпионата такое информационное давление путем телеканала Футбол?

Они себя позиционируют как общенациональный канал. Я не смотрю телеканал Футбол уже лет семь, принципиально. Мне потом говорят, что там было то-то, я даже не пересматриваю. Некоторые эксперты там, они какбы чуть-чуть перегибают палку в своей любви к Шахтеру и ненависти ко всем остальным командам.

Им надо название поменять – канал не Футбол, а Антифутбол, потому что кроме Шахтера в Украине еще много команд. Но когда любая передача длится полтора часа и при этом 1 час и 20 минут говорят, какой хороший Шахтер, 5 минут – какое плохое Динамо и 5 минут – на остальные 10 клубов, наверное, надо изменить политику этого канала.

Второе – когда господин Денисов, ярый почитатель единого пула, рассказывает, что футбол показывать невыгодно, я всегда говорю – бросьте это дело. Если невыгодно – закройте его, займитесь чем-нибудь, сельским хозяйством. Может, канал Рыболовля откройте. Когда говорят, что это от любви к украинскому футболу, но лучшее время отдают матчами западных чемпионатов, то какой это канал – украинский, английский или испанский? Лучшее время надо отдавать украинским командам, а иностранные чуть позже.

Я считаю, что та политика, которую ведет телеканал Футбол — она нефутбольная. По крайней мере, не идет на пользу украинскому футболу. Потому тот пресс, который осуществляется, в первую очередь на арбитров. Вы выдели, как сегодня Тайсон откинул мяч? Посмотрите этот момент – судья абсолютно не среагировал. Интересно – завтра канал Футбол будет этот эпизод обсуждать?», — подытожил Рафаилов в комментарии из микст-зоны после матча 30-го тура Премьер-лиги против Шахтера (1:2).