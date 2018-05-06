"Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула зону вылета

Первый тайм выдался скучным на события. За весь тайм команды дважды пробили по воротам и ни разу не попали в створ.

После перерыва Сталь активизировалась в атаке и заиграла лучше, особенно после Владимира Доронина у Олимпика. Следствием этого стали голы Ореста Кузыка и Дмитрия Копытова.

Благодаря победе Сталь сравнялась по очкам с Черноморцем (по 26 очков), но обогнала одессистов за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Олимпик проиграл третий матч кряду, а их серия без побед длится уже шесть матчей. У них 33 очка и 8-е место.