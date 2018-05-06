Зинченко в шестом матче подряд оказался вне заявки Ман Сити

Тренерский штаб Горожан во главе с Пепом Гвардиолой вновь не включил украинца в заявку на матч. Слева в обороне, где обычно выходил Зинченко в основе, сыграл номинальный хавбек Фабиан Делф.

В последний раз полузащитник выходил на поле в чемпионате Англии 12 марта в матче против Сток Сити (2:0), отыграв все 90 минут.

В конце апреля британский таблоид Metro.co.uk сообщал, что Ман Сити хочет обменять украинца и голкипера Клаудио Браво на полузащитника Наполи Жоржиньо.

Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за Горожан 13 матчей во всех турнирах и вместе с командой стал полноправным чемпионом Англии.

Поединок Манчестер Сити — Хаддерсфилд завершился вничью 0:0.