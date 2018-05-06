Чемпионат мира по хоккею 2018

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Виталий Кличко - о финале Лиги чемпионов в Киеве

Виталий Кличко
18:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Мэр столицы Украины рассчитывает на помощь каждого жителя города

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что рассчитывает на помощь каждого киевлянина для подготовки и проведения финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает ХСПОРТ.

«На сегодняшний день на проведение финала Лиги чемпионов необходимо еще больших усилий.

Мы рассчитываем на помощь каждого киевлянина, который автоматически станет волонтером, а также рассчитываем на помощь профессионального волонтера, у которого уже есть очень большой опыт.

То, что финал пройдет в Киеве очень хорошо для нашей страны, а мы должны показать гостеприимство, чтобы каждый кто посетит Киев имел желание вернуться в столицу Украины».

Напомним, финальный матч пройдет 26 мая, в котором сойдутся испанский «Реал» Мадрид и английский «Ливерпуль».

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Новости спорта, Виталий Кличко, Лига Чемпионов, Новости футбола, Футбол.
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