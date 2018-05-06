Чемпионат мира по хоккею 2018

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Футбольный эксперт жестко раскритиковал Вернидуба

Юрий Вернидуб
19:33 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал слова Юрия Вернидуба относительно донецкого Шахтера и экспертов.

"Он коснулся экспертов и дал оценку, мол, одни нормальные, а другие – значит, нет. Я скажу о другом. В последнее время он много говорит о Шахтере. Это становится системным. Значит, у него есть какая-то позиция по отношению к Шахтеру.

Принципиальность – это на всю жизнь. Но мы помним, как несколько лет назад они хотели судиться с дружественным им сейчас транслятором. Наши каналы тогда оказывали Вернидубу поддержку, а Шахтер отдавал в трудное время для Зари футболистов в аренду, при этом выплачивая им часть зарплаты. В результате Вернидуб рос как тренер.

Можно сказать, что Вернидуб просто не сдержался. Но сравнение с Гитлером и Геббельсом – это уже за гранью всего человеческого. Мне кажется, что Юрий Николаевич очень хочет кому-то понравиться этими высказываниями. Но за такие выражения надо отдавать отчет.

Мнение Вернидуба о моей порядочности меня не интересует. Он не авторитет, чтобы оценивать мои человеческие качества. А как тренер он мне нравится. Но когда тренеру на пресс-конференции нечего сказать об игре, и он начинает говорить о прессе и экспертах, то надо держать удар. Хочу посоветовать ему меньше рассуждать о морали. Пусть вернется в профессию. Явный регресс по результатам, а он начинает критиковать о других вещах. Ему надо успокоиться и думать над своими словами", – сказал Сопко в эфире канала Футбол 1.

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Все по теме:

Новости спорта, Александр Сопко, Новости футбола, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол, Юрий Вернидуб.
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