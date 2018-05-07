Чемпионат мира по хоккею 2018

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"Барселона" и "Реал" не выявили победителя

Месси и Рамос
07:21 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Команды провели зрелищный и богатый на события поединок, забив друг другу по два мяча (2:2).

Матч начался при определенном преимуществе Барселоны, что вылилось в быстрый гол: уже на 10-й минуте Серхи Роберто точно навесил с фланга, а Суарес ударом с лету попал в дальний угол ворот Наваса – 1:0. Однако, уже через четыре минуты мадридский Реал восстановил равенство в счете. Роналду вместе с Кроосом, Марсело и Бензема раскатали защиту Барсы в ее же штрафной, после чего Криштиану забил в пустые ворота - 1:1!

В целом же первый тайм прошел с преимуществом Реала. Лишь один Криштиану нанес 8 ударов по воротам, и все они были острыми. Тем не менее, тайм запомнился не столько игрой Реала, сколько буйством футболистов в концовке – Рамос играл локтем против Суареса, Месси целенаправленно влетел в ногу Рамоса, а Бэйл – в ногу Умтити. Завершилось это все удаление Серхи Роберто за тычок в Марсело, а Рамос и Месси получили по желтой.

Во втором тайме Криштиану Роналду заменили Асенсио, но заиграла лучше Барселона. На 52-й минуте Месси классным ударом с левой вывел Барсу вперед (хотя перед этим был очевиден фол Суареса), но через 20 минут Бэйл красивым ударом в касание после паса Асенсио установил окончательный счет – 2:2

Реал после ничьи в Эль-Классико набрал 72 очка, отставая от Атлетико, который идет на второй позиции, на три очка. Барселона же стала чемпионом еще в матче против Депортиво.

Чемпионат Испании, 36 тур

Барселона – Реал – 2:2

Голы: Суарес, 10, Месси, 52 – Роналду, 14 Бэйл, 72

Удаление: Серхи Роберто, 45+3

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