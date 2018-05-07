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Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме

Юрий Вернидуб
07:43 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко прокомментировал высказывания Юрия Вернидуба после поражения от "Шахтера" (1:2) в 30-м туре УПЛ.

Экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал высказывания главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба после поражения от «Шахтера» (1:2) в 30-м туре УПЛ.

«Вернидубу повезло, что он не в чемпионате Германии играет. За эти слова он бы уже сидел. Сравнение с нацистами – это слабачок, это сопли. 

Тайсон, видимо, гад – забил на 89-й минуте, забрал все стимулирование. И команде, и лично главному тренеру. 

По поводу того, что нас купили, конкретно могу сказать. Как нас могли купить, если мы здесь работаем? Нам тут зарплату платят. Пусть Вернидуб свои лозунги обосновывает.

У меня простой вопрос, который его уничтожит: канал «Футбол» играет или «Заря» в чемпионате Украины? Кто-то в газете напишет, что Вернидуб – слабый тренер, и все, завершать карьеру?

Помню, слышал это от Реброва – и что канал виноват, и что я лично. Многие говорят о паре «Мариуполь» – «Шахтер» всякого, но теперь, видимо, можно говорить такое же и о другой паре», – сказал Леоненко в эфире программы «Великий футбол».

Вернидуб после матча с «Шахтером» заявил, что Геббельс был рупором Гитлера, а телеканалы «Футбол 1/2» – рупоры донецкого клуба. 

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Новости футбола, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол, Юрий Вернидуб.
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