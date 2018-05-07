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"Боруссия" Ярмоленко определилась с новым главным тренером

Люсьен Фавр
13:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Руководство дортмундского клуба начало работу по укреплению команды. Боруссия Д вскоре объявит имя нового наставника.

Как информирует известное французское издание L'Equipe, Дортмунд договорился с Ниццей о переходе ее главного тренера за примерно 3 миллиона евро. Люсьен Фавр официально станет новым наставником команды Ярмоленко после последних матчей команд в текущем сезоне, которые состоятся 12 мая. Пока что Ницца борется за Лигу Европы, а "шмели" за Лигу чемпионов. Фавра хотел также лондонский Арсенал, но сам тренер выбрал возвращения в Германию.

Известны и новые имена игроков, которые могут усилить команду. Чемпион Германии-2009 (в составе Вольфсбурга) 30-летний голкипер Аугсбурга Марвин Хиц должен заменить Романа Вайденфеллера, который уходит на пенсию. "Я думаю, он пойдет в Дортмунд", – рассказал агент швейцарца.

Еще один вратарь, которого сватают в Боруссию – Симон Миньоле из Ливерпуля. Цена вопроса – 10 миллионов евро, утверждает The Sun.

Многолетний чемпион Италии Штефан Лихтшайнер близок к переходу в ряды дортмундцев на правах свободного агента. У 34-летнего швейцарского защитника летом заканчивается контракт с Ювентусом. Лихтштайнер уже заявил, что дальше будет играть за пределами Италии.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Люсьен Фавр, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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