"Боруссия" Ярмоленко определилась с новым главным тренером

Как информирует известное французское издание L'Equipe, Дортмунд договорился с Ниццей о переходе ее главного тренера за примерно 3 миллиона евро. Люсьен Фавр официально станет новым наставником команды Ярмоленко после последних матчей команд в текущем сезоне, которые состоятся 12 мая. Пока что Ницца борется за Лигу Европы, а "шмели" за Лигу чемпионов. Фавра хотел также лондонский Арсенал, но сам тренер выбрал возвращения в Германию.

Известны и новые имена игроков, которые могут усилить команду. Чемпион Германии-2009 (в составе Вольфсбурга) 30-летний голкипер Аугсбурга Марвин Хиц должен заменить Романа Вайденфеллера, который уходит на пенсию. "Я думаю, он пойдет в Дортмунд", – рассказал агент швейцарца.

Еще один вратарь, которого сватают в Боруссию – Симон Миньоле из Ливерпуля. Цена вопроса – 10 миллионов евро, утверждает The Sun.

Многолетний чемпион Италии Штефан Лихтшайнер близок к переходу в ряды дортмундцев на правах свободного агента. У 34-летнего швейцарского защитника летом заканчивается контракт с Ювентусом. Лихтштайнер уже заявил, что дальше будет играть за пределами Италии.