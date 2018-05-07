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Денисов: Терять чемодан с премиальными обидно

Александр Денисов
08:11 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: "Заря" проиграла "Шахтеру" со счетом 1:2.

Ведущий программы «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1» Александр Денисов сообщил о бонусах, которые полагались «Заре» за отбор очков у «Шахтера» в 30-м туре УПЛ.

«После поражения от горняков ситуация с Вернидубом выглядит просто. Очки отобрать у «Шахтера» не получилось – как следствие, чемодан с премиальными вернулся обратно в Киев. Лицо Вернидуба после гола Тайсона видели все. По нашей информации, упущенная выгода равнялась миллиону долларов, плюс отдельно полагалась сумма конкретно тренерскому штабу «Зари».

Второе – не получилось лично насолить Фонсеке. К португальцу коуч «Зари» уже давно испытывает какую-то патологическую антипатию.

Третье – комплименты Вернидуба в адрес президента «Динамо» не сработали: Хацкевич успел окрепнуть на посту «Динамо».

И, в конце концов, выигрыш «Зарей» бронзовых медалей чемпионата еще под вопросом.

И в этот момент у Вернидуба окончательно сдают нервы – он обвиняет в своих неудачах только и только каналы «Футбол 1/2» и «Шахтер», опустившись до дичайших сравнений с Геббельсом и Гитлером. Конечно, проигрывать обидно, а упускать чемодан с премиальными обидно вдвойне, но это уже о совести, которую, как сказал Вернидуб, не купишь», – сказал Денисов в эфире программы «Великий футбол».

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Новости спорта, Александр Денисов, Новости футбола, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол.
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