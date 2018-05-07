Филимонов вспомнил гол Шевченко перед завершением карьеры

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал о том, как пережил матч с национальной командой Украины в 1999 году, в котором он пропустил гол от Андрея Шевченко.

«Во взрослой жизни никогда не плакал, даже после матча с Украиной.Какие слезы, если у нас через шесть дней игра с «Локомотивом»? Надо было вставать и идти дальше. Причем в первые полгода шла поддержка. А потом пошла непонятная волна.

Гол Шевченко:

Люди стали говорить, что после того гола я сломался. Но это не так. Напомню, что после Украины я еще трижды стал чемпионом России. Сначала я пытался изменить общественное мнение, рассказав, что произошло и как произошло. Потом понял – это бесполезно», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Денисом Целых.