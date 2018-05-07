Алиев: Судьи начинают убивать футбол

Главный тренер ФК «Хмельницкий» Александр Алиев рассказал о судействе на аматорском чемпионате Украины. Слова Алиева приводит «Про Футбол»:

«Цирк у нас не только в Первой лиге. Что у нас сейчас творится на аматорском уровне? Ужасно просто, не хватает нервов. Вчера была игра, я зашел в судейскую, и так как я разговаривал с судьей… Для меня очень обидно, что на футболистов приходят смотреть дети, родители, а так, как судьи убивают, и молодежь судит, если они начинают по молодости это делать, чего же ждать дальше?»

Напомним, что экс-игрок «Динамо» дебютировал в качестве играющего тренера «Хмельницкого».