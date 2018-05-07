"Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

Киевское Динамо и донецкий Шахтер в среду, 9 мая, сыграют в финале Кубка Украины, который пройдет в Днепре.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.

Так, букмекеры из компании William Hill на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,91. Успех Динамо оценивается в 3,75. А ничейный исход матча – 3,3.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Паулу Фонсеки с коэффициентом 2,0, а на успех столичного клуба – 3,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,2.

Напомним, что финальный матч Кубка Украины Динамо Киев – Шахтер состоится 9 мая в Днепре на стадионе Днепр-Арена.