Лунин заинтересовал "Ливерпуль"

Мерсисайдцы предлагают 19-летнему футболисту роль третьего вратаря команды и хотят совершить покупку сразу после открытия трансферного окна.

Также на талантливого украинца претендуют Лестер и Уотфорд, однако теперь именно Лирвепуль занял лидирующие позиции в борьбе за него.

На прошлой неделе издание сообщало, что голкипер склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру не в Италии, а Англии.

При этом миланский Интер, по информации итальянских СМИ, предлагает ему потенциальную роль первого номера через пару сезонов.

Андрей Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года, куда перебрался из Днепра, с тех пор сыграв 34 матча во всех турнирах за клуб.