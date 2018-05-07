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Лунин заинтересовал "Ливерпуль"

Андрей Лунин
12:44 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Ливерпуль опережает Лестер и Уотфорд в борьбе за украинского голкипера Зари Андрея Лунина, сообщает Mirror.

Мерсисайдцы предлагают 19-летнему футболисту роль третьего вратаря команды и хотят совершить покупку сразу после открытия трансферного окна.

Также на талантливого украинца претендуют Лестер и Уотфорд, однако теперь именно Лирвепуль занял лидирующие позиции в борьбе за него.

На прошлой неделе издание сообщало, что голкипер склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру не в Италии, а Англии.

При этом миланский Интер, по информации итальянских СМИ, предлагает ему потенциальную роль первого номера через пару сезонов.

Андрей Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года, куда перебрался из Днепра, с тех пор сыграв 34 матча во всех турнирах за клуб.

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Новости спорта, Андрей Лунин, АПЛ, ФК Заря, ФК Ливерпуль, Футбол.
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