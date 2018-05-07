Украинец попал в заявку сборной Австралии на ЧМ-2018

Сборная Австралии огласила предварительный состав на чемпионат мира-2018. В списке нашлось место полузащитнику Никите Рукавице, который родился в Украине и до 14 лет выступал в составе юношеской команды "Николаева".

В 2010 году Никита, которому сейчас 30 лет, уже выступал за Австралию на чемпионате мира в ЮАР.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Мэттью Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейеноорд", Нидерланды), Митч Лангерак ("Нагоя", Япония).

Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Южная Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Вестерн Сидней"), Трент Сейнсбери ("Грассхопер", Швейцария), Александар Шушняр ("Млада-Болеслав", Чехия), Бэйли Райт ("Бристоль Сити", Анлия), Фран Карачич ("Локомотив", Хорватия), Алекс Герсбах ("Ланс", Франция);

Полузащитники: Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Джошуа Бриллант ("Сидней"), Майл Единак ("Астон Вилла", Англия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Тройси ("Мельбурн Сити");

Нападающие: Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэттью Лекки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Никита Рукавица ("Маккаби", Хайфа, Израиль), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн"), Джейми Макларен ("Хайберниан", Шотландия), Апостолос Янну (АЕК, Кипр).