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Стало известно, кто будет судить финал Лиги чемпионов в Киеве

Милорад Мажич
13:50 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: УЕФА назвал судейские бригады на финалы еврокубков

Стали известны арбитры, которые будут работать на финальных матчах еврокубков в нынешнем сезоне. В частности, финальный матч Лиги чемпионов обслужит серб Милорад Мажич.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, бригада арбитров под руководством Мажича будет работать на финальном матче Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. Напомним, что в финале сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

"Реал" победил в напряженном противостоянии с "Баварией" (2:1 на выезде и 2:2 дома). 

А "Ливерпуль", который хоть и проиграл "Роме" со счетом 2:4, вышел в финал благодаря  домашней победе – 5:2.

Финал Лиги Европы обслужит бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кейперсом. В финальном матче, который пройдет в Лионе 16 мая, сыграют "Марсель" и "Атлетико". Кейперсу, как и Мажичу, 45 лет.

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов стала чешка Яна Адамкова. Игра между "Лионом" и "Вольфсбургом" пройдет в Киеве 24 мая.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Милорад Мажич, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Реал, Футбол.
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