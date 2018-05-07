Марсело негативно высказался относительно видеоповторов в футболе

Защитник мадридского Реала Марсело поделился мнением об использовании системы видеоповторов в футболе.

"Иногда судьи ошибаются, иногда нет. Порой случаются ошибки в твою пользу, порой – в пользу соперника. Это не так важно. Система видеоповторов отняла бы у футбола его особенность, его изюминку. Хоть и не я принимаю такие решения, лично мне она не нравится", — передает слова Марсело ESPN US.

Напомним, в матче Барселона - Реал (2:2) в 36-м туре испанской Примеры главный арбитр принял несколько спорных решений. Одним из них стал неназначенный пенальти после падения Марсело в штрафной площадке каталонцев.