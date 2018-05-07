Усик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик во время общения с фанатами в Instagram Storys дал прогноз на победителя финала Лиги чемпионов.

"Меня ребята спрашивают "Реал или Ливерпуль?" Хрен его знает. Барселона!", - сказал Усик и похихикал.

Кроме того, Александр заявил, что собирается посетить финал Лиги чемпионов, если в это время будет в Киеве, но болеть будет за красивую игру, поскольку Барселона играть не будет.

Напомним, в финале главного европейского клубного турнира сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Матч состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский.