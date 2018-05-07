Милан - Ювентус: прогноз букмекеров на финал Кубка Италии 2018
Новости спорта: В среду, 9 мая, состоится финальный матч Кубка Италии, в котором в борьбе за титул сойдутся Милан и туринский Ювентус.
По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у туринского Ювентуса.
Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,78. Победа Милана оценивается в 4,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Ювентус фаворитом матча. Так, на успех "старой сеньоры" контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу "россонери" – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.
Отметим, что финальный матч Кубка Италии Ювентус – Рома состоится 9 мая в Риме на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.