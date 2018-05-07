Милан - Ювентус: прогноз букмекеров на финал Кубка Италии 2018

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у туринского Ювентуса.

Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,78. Победа Милана оценивается в 4,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Ювентус фаворитом матча. Так, на успех "старой сеньоры" контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу "россонери" – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Отметим, что финальный матч Кубка Италии Ювентус – Рома состоится 9 мая в Риме на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.