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Вацко - о дерзких высказываниях Вернидуба в адрес телеканала "Футбол"

Виктор Вацко
16:45 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский комментатор Виктор Вацко высказался относительно слов наставника "Зари" Юрия Вернидуба в адрес телеканала "Футбол".

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко прокомментировал высказывания главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба:

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- Пусть этим словам дает оценку Комитет этики и честной игры. У нас недавно был прецедент с апперкотами, после чего была дана оценка. Пусть люди работают. Понятно, что это эмоции после матча, но их нужно контролировать. Нужно думать, когда приводишь аналогии. Я не люблю говорить публично о вещах, которые не аргументирую. Я никогда себе не позволю таких вещей, которые позволил себе Юрий Вернидуб, несмотря на эмоции. Не понимаю, как каналы могут навредить игре команды. Критика бывает разной. Сильный человек обращает внимание на конструктивную критику и извлекает пользу. Если идет критиканство, то не стоит обращать на это внимание.

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Новости спорта, Виктор Вацко, Новости футбола, УПЛ, Футбол, Юрий Вернидуб.
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