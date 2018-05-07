"Динамо" подписало новый контракт с одним из главных лидеров команды

Новое соглашение 25-летнего футболиста с ФК «Динамо» Киев рассчитано на пять лет – до конца сезона 2022/2023.

В киевское «Динамо» Буяльский попал в 16-летнем возрасте. Дебютный матч за первую команду провел 21 сентября 2011 в игре Кубка Украины против «Кремня» из Кременчуга (3:2). В чемпионате УПЛ впервые вышел на поле за «бело-синих» 26 мая 2013 года в домашнем поединке против запорожского «Металлурга» (3:0).

В этом сезоне Виталий провел 23 матча (4 гола) в чемпионате УПЛ, 2 матча в Кубке Украины, 1 матч в Суперкубке и 13 игр (2 гола) в еврокубках.