Кубок Германии: Нойер может сыграть в финале

Как известно, голкипер Мануэль Нойер, который находился в лазарете с сентября, в апреле вернулся к тренировкам.

По словам его дублера Свена Ульрайха, Нойер может сыграть в финале Кубка Германии, сообщает ESPN.

"Конечно, я хотел бы сыграть в финале. У меня был хороший сезон, и я помог добраться нам до финала.

Но если Ману в форме, и тренер говорит, что он готов, то так оно и будет. Я понимаю, что Нойеру нужна игровая практика – это важно и для сборной Германии", – сказал он.

Финал Кубка Германии Бавария – Айнтрахт состоится 19 мая.