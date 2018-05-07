Экс-форвард "Баварии" выразил желание сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес признался, что хотел бы принять участие в предстоящем чемпионате мира—2018 в составе национальной команды Германии и ожидает включения в заявку на турнир.

«Я готов подождать. Надеюсь, меня включат в итоговую заявку сборной, но я расслаблен — если нет, значит нет», — приводит слова Гомеса ESPN.

В составе немецкой команды Гомес провёл 73 матча и забил 31 гол.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборной Германии предстоит встретиться с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции.