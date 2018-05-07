Чемпионат мира по хоккею 2018

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Экс-форвард "Баварии" выразил желание сыграть на ЧМ-2018

Марио Гомес
20:52 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Форвард Марио Гомес выразил надежду поехать на Чемпионат мира по футболу в России.

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес признался, что хотел бы принять участие в предстоящем чемпионате мира—2018 в составе национальной команды Германии и ожидает включения в заявку на турнир.

«Я готов подождать. Надеюсь, меня включат в итоговую заявку сборной, но я расслаблен — если нет, значит нет», — приводит слова Гомеса ESPN.

В составе немецкой команды Гомес провёл 73 матча и забил 31 гол.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборной Германии предстоит встретиться с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции.

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Новости спорта, Марио Гомес, Новости футбола, Сборная Германии, ФК Штутгарт, Футбол, ЧМ-2018.
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