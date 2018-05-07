Назван лучший тренер по итогам 30-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу анализирует итоги очередного тура Украинской Премьер-Лиги.

Очень интригующими оказались заключительные туры чемпионата Украины по футболу. Все еще не решены чемпионский вопрос и кто покинет высшую лигу, потому ничейный результат киевского матча между «Динамо» и «Мариуполем» имел стратегически важное значение. «Шахтер» обыграл «Зарю», за два тура до финиша доведя свое преимущество над ближайшими преследователями до пяти очков.

Поэтому сегодняшний лауреат - главный тренер ФК «Мариуполь» Александр Бабич. Его подопечные в дебютном сезоне после возвращения в УПЛ достались в пятерку лучших и смогли непосредственно вмешаться в чемпионскую интригу, достигнув ничьей (1: 1) в матче с «Динамо» на выезде.