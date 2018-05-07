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Игрок "Шахтера" был оштрафован за нарушение таможенного режима

Оларенваджу Кайоде
21:12 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Арендованный у "Ман Сити" форвард "Шахтера" Оларенваджу Кайоде был оштрафован на 1700 гривень.

Об этом говорится в решении Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 20 апреля 2018 года.

8 марта по прибытии в аэропорт Борисполь самолетом из Германии Кайоде пошел по "зеленому коридору" для лиц, не имеющих декларировать перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары и багаж которых не содержит ничего запрещенного законом (в частности, не должны перевозить наличных более чем 10 тыс. евро).

Однако, отвечая на вопрос таможенников о наличии у него наличности, Кайоде отметил, что с собой наличные в сумме от 10 до 20 тысяч евро. Футболист последовал вместе с соответствующими лицами в служебное помещение, где предъявил у себя наличности в размере 26,5 тысяч евро и указал, что она принадлежит ему лично.

"Деньги находилась в одном из отделений кошелька пассажира, который находился в кармане брюк, которые были одеты на пассажире. Указанная сумма перемещалась без признаков сокрытия", – указано в постановлении суда.

По протоколу о нарушении таможенных правил в Кайоде было "задержано" 16,5 тысяч евро. В счет обеспечения штрафа работниками таможни также были изъяты 1700 гривен.

При рассмотрении административного материала о нарушении таможенных правил, который поступил от Киевской таможни, суд пришел к выводу, что единственное нарушение, которое совершил Кайоде, арендованный Шахтером в Ман Сити с 2 марта по 31 мая 2018 года, заключается в непредоставлении таможенному органу соответствующей декларации .

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. При принятии решения судья учитывает наличие в Кайоде подтверждающих происхождение валюты документов, ее размер и назначение валюты, ввоз которой он пытался осуществить, предназначенной для содержания его многодетной семьи, а именно трех малолетних детей 2017, 2015, 2014 года рождения и его жены. В материалах дела отсутствуют данные, которые бы свидетельствовали о незаконности происхождения указанных средств, а наоборот есть сведения, свидетельствующие о легальном происхождении валюты.

Суд постановил признать Кайоде виновным в нарушении Таможенного кодекса Украины и наложить на нигерийца наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн, и подлежит обращению на изьятую согласно протоколу сумму 1700 гривен в счет его оплаты. Также он должен уплатить судебный сбор в размере 352 грн.

Изъятые у Кайоде таможенниками 16,5 тысяч евро ему вернут.

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