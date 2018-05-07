Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: назван арбитр матча
Финал Лиги чемпионов в Киеве: назван арбитр матча
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"

Бьорн Кейперс
22:13 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: В УЕФА определились, кто будет судить финальный поединок Лиги Европы между "Марселем" и "Атлетико".

Судейский комитет УЕФА объявил, что финал Лиги Европы УЕФА между «Марселем» и «Атлетико», который состоится в Лионе 16 мая, будет обслуживать Бьорн Кейперс.

Для 45-летнего рефери это будет второй финал Лиги Европы — в 2013 году он обслуживал встречу «Челси» и «Бенфики». Голландский арбитр получил международную категорию в 2006 году, а в 2014-м работал на финале Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Атлетико». В этом сезоне он обслужил три матча Лиги чемпионов.

Главный судья: Бьорн Кейперс (Нидерланды);

Помощники арбитра: Сандер ван Рукел (Нидерланды), Эрвин Зейнстра (Нидерланды);

Четвертый судья: Шимон Марчиняк (Польша);

Дополнительные помощники арбитра: Данни Маккели (Нидерланды), Пол ван Букел (Нидерланды);

Резервный помощник арбитра: Марио Дикс (Нидерланды).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бьорн Кейперс, Лига Европы, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Марсель, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Бундеслига. "Бавария" продлила контракт с одним из лидеров атаки клуба Названы главные кандидаты на смену Венгеру в "Арсенале" "Динамо" подписало новый контракт с одним из главных лидеров команды

Последние новости

Хафтор Бьернссон стал самым сильным человеком на Земле Смех до слез: чем занимаются мужчины, когда жены нет рядом Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
02 Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
03 Вацко - о дерзких высказываниях Вернидуба в адрес телеканала "Футбол"
04 "Боруссия" Ярмоленко определилась с новым главным тренером
05 "Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров на финал Кубка Украины
Новости сегодня
23:42 Девушка весом 100 кг показала, что целлюлит может быть сексуальным (Фото)
23:41 Медики заявили, что мужчинам нельзя пить пиво
23:34 В Киеве выявлены факты фальсификации клинических исследований лекарств
23:16 Игрок "Ман Сити" Менди: Готов поехать в Россию на ЧМ-2018
23:14 Забавные животные, которых можно назвать мастерами перевоплощения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0