Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"

Судейский комитет УЕФА объявил, что финал Лиги Европы УЕФА между «Марселем» и «Атлетико», который состоится в Лионе 16 мая, будет обслуживать Бьорн Кейперс.

Для 45-летнего рефери это будет второй финал Лиги Европы — в 2013 году он обслуживал встречу «Челси» и «Бенфики». Голландский арбитр получил международную категорию в 2006 году, а в 2014-м работал на финале Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Атлетико». В этом сезоне он обслужил три матча Лиги чемпионов.

Главный судья: Бьорн Кейперс (Нидерланды);

Помощники арбитра: Сандер ван Рукел (Нидерланды), Эрвин Зейнстра (Нидерланды);

Четвертый судья: Шимон Марчиняк (Польша);

Дополнительные помощники арбитра: Данни Маккели (Нидерланды), Пол ван Букел (Нидерланды);

Резервный помощник арбитра: Марио Дикс (Нидерланды).