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На финале Кубка Украины в Днепре ожидается аншлаг
08:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: «Шахтер» и «Динамо» впервые сыграют между собой в финале КУ на «Днепр-Арене».

На финальном матче Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо», который состоится 9 мая в Днепре, ожидается аншлаг. Об этом Tribuna.com сообщили в ФФУ.

«Днепр-Арена» готова принять на финал около 30 000 зрителей, это немного меньше обычной вместимости стадиона (31 тысяча).

Финал Кубка Украины «Динамо» - «Шахтер» начнется 9 мая в 20:30.

Кстати, финал Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» «Днепр-Арена» примет впервые. До этого команды боролись за Кубок в Киеве, Харькове, Сумах и Полтаве.

Отметим, что в рамках решающей встречи Кубка игроки «Шахтера» уже выходили на поле этого стадиона. Это было в сезоне 2008/09, когда «горняки» проиграли «Ворскле».

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Новости спорта, Днепр Арена, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
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