Чемпионат мира по хоккею 2018

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Журналистка побила микрофоном болельщика из-за приставаний в прямом эфире
09:21 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Фанат не сдержал эмоций после победы своей команды.

Болельщики мексиканского клуба "Чивас Гвадалахара" сорвали эфир спортивной передачи после победы своего клуба в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В финале турнира "Чивас" встречался с "Торонто". Первый матч в Канаде завершился победой гостей со счетом 2:1. В ответном матче канадцы взяли реванш с таким же счетом, но в итоге проиграли в серии пенальти – 4:2.

После поединка группа фанатов "Чиваса" встретила очаровательную мексиканскую журналистку Марию Мору, которая в прямом эфире передавала последнюю информацию о матче, и решили вместе с ней порадоваться победе любимого клуба.

Сначала журналистка нормально отреагировала на шутку болельщиков, но затем один из них решил перейти к действиям и пустил в ход свои руки. Ошеломленная таким поступком девушка набросилась на горе-ловеласа и принялась бить его микрофоном.

Позже девушка написала открытое письмо, где объяснила свое поведение: "Во время трансляции этот человек схватил меня за ягодицы. Я подумала: "Может быть, он случайно коснулся меня", поэтому решила продолжить вести эфир. Поскольку я не отвечала и продолжала выполнять свою работу, этот парень почувствовал необходимость еще раз потрогать мои ягодицы. Тогда я решила защищаться.

То, что случилось со мной тем вечером, каждый день случается с тысячами женщин в общественных местах. Разница в том, что это случилось со мной в прямом эфире."

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Новости спорта, Журналистка, КОНКАКАФ, Новости футбола.
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