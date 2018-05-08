Воробей: Луческу ненавидел украинцев, как футболистов

Экс-форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей рассказал о временах, когда работал с Мирчей Луческу.

"У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации – надо было четверых ставить.

Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов – точно.

Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы – я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла", – рассказал Воробей в интервью передаче Вацко Live.

Ранее сообщалось, что сын Мирчи Луческу может возглавить донецкий Шахтер.