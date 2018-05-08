Чемпионат мира по хоккею 2018

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Стало известно, когда "Арсенал" объявит имя нового наставника
11:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Лондонский "Арсенал" объявит имя своего нового наставника до начала ЧМ-2018.

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" объявит имя нового главного тренера до старта чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

"Арсенал" настроен объявить имя нового наставника первой команды до 14 июня. Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на ВВС.

Среди претендентов на должность главного тренера "Арсенала" называют Луиса Энрике, Массимилиано Аллегри, бывших игроков клуба Микеля Артету и Патрика Виейра, а также Леонардо Жардима и Карло Анчелотти.

Напомним, Арсен Венгер уже провел последний домашний матч на посту наставника "Арсенала" и получил в подарок разгромную победу. В нынешнем сезоне лондонцев ждут еще две выездные игры - против "Лестера" и "Гаддерсфилда".

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

"Арсенал" в нынешнем футбольном сезоне займет шестое место в турнирной таблице и второй год подряд сыграет в Лиге Европы.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), ЧМ-2018.
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