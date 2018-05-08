Стало известно, когда "Арсенал" объявит имя нового наставника

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" объявит имя нового главного тренера до старта чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

"Арсенал" настроен объявить имя нового наставника первой команды до 14 июня. Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на ВВС.

Среди претендентов на должность главного тренера "Арсенала" называют Луиса Энрике, Массимилиано Аллегри, бывших игроков клуба Микеля Артету и Патрика Виейра, а также Леонардо Жардима и Карло Анчелотти.

Напомним, Арсен Венгер уже провел последний домашний матч на посту наставника "Арсенала" и получил в подарок разгромную победу. В нынешнем сезоне лондонцев ждут еще две выездные игры - против "Лестера" и "Гаддерсфилда".

"Арсенал" в нынешнем футбольном сезоне займет шестое место в турнирной таблице и второй год подряд сыграет в Лиге Европы.