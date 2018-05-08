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Вместо Буффона: "Ювентус" хочет видеть Лунина у себя в команде

Андрей Лунин
12:09 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Но миланский клуб остается фаворитом в борьбе за украинского вратаря.

Клубы итальянской Серии А продолжают борьбу за 19-летнего голкипера луганской «Зари» и сборной Украины по футболу Андрея Лунина.

Туринский «Ювентус» хочет видеть вратаря в качестве страховки 28-летнего поляка Войцеха Щесны, который в следующем сезоне станет основным голкипером туринской команды после завершения карьеры Буффоном.

Тем не менее, ближе всех в покупке Лунина находится миланский «Интер». Ранее сообщалось, что именно ради «Интера» Лунин отказал «Ювентусу» и лондонскому «Арсеналу». Также украинцем интересуется еще один клуб Серии А.

В текущем сезоне Лунин провел за «Зарю» 34 матча во всех турнирах, пропустив 50 мячей и 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Заря, ФК Ювентус, Футбол.
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