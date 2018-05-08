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У "Динамо" и "Шахтера" общая просьба перед финалом Кубка Украины
12:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: У "Динамо" и "Шахтера" перед кубковым финалом одна просьба – полить "Днепр-Арену".

"Днепр-Арена" готовится принять финальный поединок Кубка Украины между донецким футбольным клубом "Шахтер" и киевским "Динамо", который состоится завтра, 9 мая.

Агрономы днепровского стадиона тщательно готовят газон футбольной арены к кубковому финалу "Динамо" - "Шахтер".

"Подготовка проходит в штатной режиме. Идет покос и укатка поля. Оно сейчас в идеальном состоянии, так что на финале Кубка Украины вы увидите хорошую картинку. Надеюсь, футболисты и тренеры оценят нашу работу. Пожелания клубов только в одном - предыгровой полив. Клубы просят полить поле перед игрой - если по регламенту, то это за час, но иногда идут на уступки и поливают за 15 минут до стартового свистка", - передает слова агрономов стадиона matchday.

Напомним, розыгрыш Кубка Украины по футболу завершится в среду, 9 мая, финалом с участием киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Матч начнется на "Днепр-Арене" в Днепре в 20.30. В общем за 26 розыгрышей Кубка страны "Динамо" принимало участие в 15-ти финальных поединках, одержав в них 11 побед, "Шахтер" выиграл 11 финалов из 17. По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии имеют "горняки".

Стадион "Днепр-Арена" откроют для болельщиков за три часа до начала матча, чтобы избежать очередей.

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Новости спорта, Днепр Арена, Кубок Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
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