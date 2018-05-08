Моуриньо избежал тюремного срока

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью договорился с испанским правосудием о мирном соглашении по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

Португалец заплатит в испанскую казну 800 тысяч евро. Вместо этого он избежит тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

Моуринью обвиняется в том, что скрыл получение 3,3 млн евро в 2011-2012 годах, когда возглавлял Реал, за использование имиджевых прав.

Ранее Моуринью уже заплатил 4,5 млн евро в 2015 году, чтобы урегулировать ситуацию. Однако недавно открылись новые подробности дела, в результате чего тренеру пришлось заплатить еще один штраф.