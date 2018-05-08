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Моуриньо избежал тюремного срока

Жозе Моуринью
16:29 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не будет сидеть в тюрьме.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью договорился с испанским правосудием о мирном соглашении по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

Португалец заплатит в испанскую казну 800 тысяч евро. Вместо этого он избежит тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

Моуринью обвиняется в том, что скрыл получение 3,3 млн евро в 2011-2012 годах, когда возглавлял Реал, за использование имиджевых прав.

Ранее Моуринью уже заплатил 4,5 млн евро в 2015 году, чтобы урегулировать ситуацию. Однако недавно открылись новые подробности дела, в результате чего тренеру пришлось заплатить еще один штраф.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуринью, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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