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Экс-лидер Барселоны предрекает форварду ПСЖ путь Месси

Самюэль Это'О
16:52 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Экс-нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О высказал свое мнение относительно молодого таланта "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Форвард турецкого «Коньяспора» Самюэль Это'О оценил перспективы нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе повторить путь нападающего каталонской «Барселоны» Лео Месси.

«Он – будущий Месси, если будет соответствовать своему статусу. Если правильно поймет, что происходит вокруг него. Чтобы сделать по-настоящему великую карьеру, нужно учесть очень много вещей, не касающихся футбола. Особенно когда речь об экстраординарном игроке.

Надеюсь, мне удастся с ним когда-нибудь поговорить. Килиану стоит брать пример с Месси. У него сверхчеловеческая сила духа. Я видел, как он взрослеет в «Барселоне».

Он продолжает играть с легкостью, творя на поле каждую секунду. Он уникален, но все еще напоминает того парня, с которым я познакомился в 2004 году. Он все такой же сдержанный, к окружающим относится с уважением. У других бы сорвало крышу от такой славы», – сказал Это'О.

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Новости спорта, Килиана Мбаппе, Новости футбола, Самюэль Это'О, ФК Барселона, Футбол.
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