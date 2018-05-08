Экс-лидер Барселоны предрекает форварду ПСЖ путь Месси

Форвард турецкого «Коньяспора» Самюэль Это'О оценил перспективы нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе повторить путь нападающего каталонской «Барселоны» Лео Месси.

«Он – будущий Месси, если будет соответствовать своему статусу. Если правильно поймет, что происходит вокруг него. Чтобы сделать по-настоящему великую карьеру, нужно учесть очень много вещей, не касающихся футбола. Особенно когда речь об экстраординарном игроке.

Надеюсь, мне удастся с ним когда-нибудь поговорить. Килиану стоит брать пример с Месси. У него сверхчеловеческая сила духа. Я видел, как он взрослеет в «Барселоне».

Он продолжает играть с легкостью, творя на поле каждую секунду. Он уникален, но все еще напоминает того парня, с которым я познакомился в 2004 году. Он все такой же сдержанный, к окружающим относится с уважением. У других бы сорвало крышу от такой славы», – сказал Это'О.