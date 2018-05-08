Ребров рассказал, почему посетил сектор ультрас "Динамо"

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров рассказал, почему посетил матч киевлян с Мариуполем на НСК Олимпийский (1:1), который смотрел на секторе ультрас Динамо.

"Пригласили — я и пришел. С ультрас общаюсь еще с тех пор, как был тренером, ведь команда играет для болельщиков. На трибуне с этими ребятами оказался не в первый раз — другое дело, что на Олимпийском меня журналисты не замечали, а на стадионе Динамо все очень близко к полю находится. Вот меня и засекли.

На матч пришел, чтобы просто посмотреть игру — и благодарен ребятам, что пустили меня и контролировали обстановку. Приди я в обычный сектор — футбола бы толком не увидел", — сказал Сергей Ребров в интервью Sport-express.ua.