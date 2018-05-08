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Мата: "МЮ" должен выиграть Кубок Англии ради Фергюсона

Хуан Мата
17:43 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" прокомментировал предстоящий поединок финала Кубка Англии.

Хавбек английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата пожелал скорейшего выздоровления экс-наставнику «красных дьяволов» Алексу Фергюсону, который накануне был экстренно госпитализирован и прооперирован в связи с кровоизлиянием в мозг.

«В эту субботу мы были потрясены новостями о состоянии здоровья сэра Алекса Фергюсона. Это обстоятельство оказало огромное влияние на «Манчестер Юнайтед». Мы вместе и желаем сэру Алексу скорейшего восстановления. Он является уникальной и фундаментальной фигурой в мире футбола.

К сожалению, мне не удалось поработать под его руководством, но я хорошо знаю, какое огромное наследие он оставил клубу. Знаю про боевой дух и психологию победителей, которые мы должны продемонстрировать в последних трех играх сезона, особенно в финале Кубка Англии. Чтобы завоевать трофей, мы будем много работать и с нетерпением ждать хороших новостей о выздоровлении сэра Алекса», — написал Мата.

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Новости спорта, Кубок Англии, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Хуан Мата.
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