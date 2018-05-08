В штабе сборной Италии может появиться легендарный игрок "Ювентуса" и "Милана"

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло, завершивший карьеру в конце минувшего года, заявил о желании помочь сборной Италии. Однако еще не решил, в каком именно качестве он смог бы работать в тренерском штабе "скуадры адзурры".

"Было бы просто замечательно поработать в сборной Италии, — сказал в интервью RMC Sport Пирло. – Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Алессандро Костакуртой, который является не только вице-комиссионером Федерации футбола Италии, но и моим близким другом. Однако окончательное решение примем чуть позже. Для меня национальная команда значит очень много, футболка сборной для меня – как вторая кожа".

За свою карьеру игрока Пирло выступал за Брешию (59 матчей, 6 голов во всех турнирах), Интер (40, 0), Реджину (30, 6), Милан (401, 41), Ювентус (164, 19) и заканчивал в МЛС в Нью-Йорк Сити (62, 1). Он выиграл шесть чемпионатов, два Кубка и три Суперкубка Италии, две Лиги чемпионов и два Суперкубка УЕФА. Андреа сыграл 116 матчей и забил 13 мячей в составе сборной Италии и стал чемпионом мира в 2006 году.