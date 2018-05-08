Легендарный экс-вратарь "Реала" Касильяс рассказал о своих планах на будущее

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс заявил, что пока даже не думает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

"Я хочу продолжать и если руководство "Порту" предложит мне новый контракт, то я не раздумывая соглашусь на такое предложение", - приводят слова 36-летнего стража ворот информационные агентства. "Нет, я не завершал карьеру и в сборной Испании, вместе с тем, надо признать и принять, что сейчас делается ставка на новое поколение", - добавил, между прочим, ветеран.

Контракт с "Порту" у Касильяса истекает в конце июня и клуб пока не предложил ему новый. Матч 28-го тура чемпионата Португалии с "Белененсешем" в начале апреля, напомним, стал 1000-м в карьере на высшем уровне для Икера. Из этих встреч 725 поединков вратарь провел за "Реал", 108 - за "Порту", еще 167 - за сборную Испании. В 385 матчах Касильяс отстоял на ноль.